Россия задолжала Совету Европы 60 млн евро

Долг России перед Советом Европы составляет примерно 60 млн евро. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген. Задолженность накопилась с 2016 года, после того как Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ и перестала выплачивать членские взносы.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что рассчитывает договориться с РФ по вопросу возвращения страны в Совет Европы, а также найти компромисс по выплате Москвой долга, передает РИА «Новости».

Ранее генсекретарь СЕ Торбьерн Ягланд заявил, что Россия может быть отчислена из организации за неуплату взносов. Дедлайн по вопросу сохранения членства РФ в Совете Европы назначен на июнь 2019 года.

Напомним, Россию лишили права голоса и других полномочий в ПАСЕ в 2014 года, после присоединения Крыма. Несколько лет Ассамблея обсуждала возможность возвращения РФ полномочий, однако санкционное давление только усиливалось. В последние два года российская делегация даже не пыталась аккредитоваться для участия в сессиях ПАСЕ.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 25.01.19

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