Руководитель немецкой делегации в ПАСЕ обложил матом украинских представителей

Твердолобая и наглая анироссийская позиция украинских представителей в ПАСЕ вывела из себя немецкую делегацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на «откровенно грубое» отношение немцев к делегатам «Незалежной», сопровождаемое «ненормативной лексикой», пожаловался националист и русофоб, депутат Верховной Рады Борислав Береза.

Со слов Берёзы следует, что немецких депутатов особенно разозлили язвительные нравоучения украинских коллег, недовольных тем, что представители Германии не желают поддерживать бесконечный антироссийский регламент в ПАСЕ.

В итоге руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник поставил на место украинцев, прибегнув к отборной брани.

«К сожалению, все складывается именно так, как хотят лоббисты России. Но, только в плане сценария. То, что вчера происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того – была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними», – рассуждает Береза.

Конфликт, по его словам, произошёл после того, как Европейская народная партия предложила изменить регламент таким образом, чтобы открыть дорогу в ПАСЕ российской делегации, лишённой ранее права голоса и отказавшейся принимать участие в заседаниях.

«Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы коснулись главного вопроса: что для вас важнее – деньги или принципы? Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев», – рассказал украинский депутат.

«Грубая лексика и поведение немцев оскорбило всех», – уверенно заявил националист и назвал Андреаса Ника человеком, «который, видимо, очень долго общается с Россией и принял навыки гопоты».

Симферополь, Валентин Карамазов

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