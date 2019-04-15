Россия назвала условия возвращения в Совет Европы

Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который накопился за два года невыплат. Такую сумму «Известиям» назвал дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

По словам главы комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константина Косачева, это произойдет, когда Парламентская ассамблея (ПАСЕ) устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать», – сказал сенатор.

В Совфеде подчеркнули необходимость реформировать правила работы Совета Европы таким образом, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.

Французский депутат в ПАСЕ Оливье Бехт сказал «Известиям», что Россия должна вернуться в ПАСЕ и иметь возможность выбирать генсекретаря совета и судей ЕСПЧ.

«Однако вместе с тем Москва должна дать положительные сигналы по части решения украинского кризиса. Эта страна занимает ключевое место в Европе, и потому она должна выполнять свои обязанности сообразно роли», – считает Бехт. Его коллега, немецкий депутат Гиде Йенсен подчеркнула, что СЕ всегда был площадкой для диалога, который исключает изоляцию кого-либо из ее участников и что одна из главных задач организации сегодня такой площадкой остаться.

Как писал «Новый День», Россия отказалась участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году после того, как ее права в организации были ограничены из-за отказа организации признать присоединение Крыма. В ответ на это российская делегация отказалась работать на таких условиях. В период с 2016 по 2018 годы Москва не направляла для аккредитации делегаций на сессии необходимые документы, а также перестала выплачивать взносы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Парламентская ассамблея призвала к активному диалогу между всеми сторонами, чтобы сохранить миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство-участник будет вынуждено решить покинуть организацию с геополитическими последствиями. По мнению ПАСЕ, это также будет иметь «конкретные последствия для граждан России». В случае невыплаты взноса ПАСЕ пригрозила приостановить права России в обоих уставных органах.

Так, на прошлой неделе генсек СЕ Турбьерн Ягланд обвинил Москву в нарушении положения устава, согласно которому страну могут исключить из организации, если она не платит взносы в течение двух лет. Для России этот срок наступит в конце июня 2019 года. По словам пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена, на сегодняшний день долг России перед Советом Европы составляет примерно 60 млн евро.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.04.19

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