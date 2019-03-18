Состав Черноморского флота увеличен на 20 военных кораблей

В состав Черноморского флота с 2014 года введено более 20 военных кораблей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня доложил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

«После 2014 года в состав флота вошли фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», современные подводные лодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Старый Оскол», «Великий Новгород» и «Колпино», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Василий Быков», морской тральщик «Иван Антонов», спасательные буксирные суда «Профессор Николай Муру» и «Капитан Гурьев», противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор», вспомогательные суда и катера», – цитирует командующего «Интерфакс».

По словам генерал-полковника на стадии государственных испытаний перед введением в состав ЧФ сейчас находятся патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», скоростной транспортно-десантный катер нового проекта, а также морской буксир «Сергей Балк».

В следующие пять лет планируется ввести в состав флота ещё 13 кораблей, оснащённых «Калибрами», и вспомогательных судов обеспечения.

Как сообщал «Новый День», Крымский полуостров уже взял под контроль Чёрное море. Состав войск в Крыму усилен настолько, что интересы России в акватории полностью обеспечены.

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», – заявил министр обороны сергей Шойгу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.19

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