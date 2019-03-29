«Берегите эту благодать...» В Севастополе совершён чин освящения Балаклавской ТЭС

В Севастополе освятили недавно запущенную в присутствии президента Путина Балаклавскую ТЭС. Священному обряду подверглись как само сооружение, так и все помещения электростанции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в разделе «События» сообщает сайт Симферопольской и Крымской епархии канонической Украинской православной церкви.

«Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта в сослужении духовенства благочиния по просьбе Генерального директора Севастопольского отделения корпорации «Технопромэкспорт» совершил чин освящения Балаклавской ТЭС», – говорится в публикации.

Сообщается, что за богослужением молились священники и настоятели храмов благочиния, администрация и сотрудники электростанции.

В ходе молебна перед иконой Спасителя духовенство благочиния с молитвой окропило святой водой все помещения ТЭС.

По окончании освящения благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта поздравил руководство и сотрудников теплоэлектростанции со знаменательным событием.

В своём поздравлении протоиерей в частности обратил внимание на то, что Господь не только направляет праведников, но и наказывает грешников. А грехом, в свою очередь, являются не только откровенно неблаговидные деяния, но также и недобросовестная работа и бездействие в отношении нуждающегося ближнего.

«Стремитесь к Богу, стремитесь ко спасению, честно работайте и помните, что придет время, когда нужно будет отвечать не только за свои дела, но и за то что мы не сделали. За то, что прошли мимо нуждающегося в нас, за то что мы не помогли близкому человеку, который работает вместе с нами и которому нужна была наша помощь. За то что часто мы хотим совершить доброе дело, но не совершаем, за все придется отвечать. Поэтому мы должны всегда об этом помнить и жить так, чтобы перед Богом нам было не стыдно.

Еще раз поздравляю с освящением, с тем, что ангел Господень вошел в этот дом, берегите эту благодать, честно трудитесь и так исполните закон Христов», – напутствовал энергетиков Сергий Халюта.

Напомним, 18 марта в Севастополе в присутствии президента Владимира Путина были запущены две новые электростанции и подстанция «Порт» в Тамани.

Сетевая инфраструктура, за которую отвечает правительство полуострова и Крымэнерго, до сих пор не готова.

Об этом заявил Путин после того, как дал команду на запуск ТЭС.

По словам Путина, несмотря на то, что главные строительные и пусконаладочные работы завершены, «есть над чем работать, в том числе по сетям».

Фото: официальный сайт Симферопольской и Крымской епархии

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.03.19

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