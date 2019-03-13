День воссоединения Крыма с Россией объединят с запуском двух крымских ТЭС

18 марта, на пятую годовщину присоединения Крыма к России, запустят на полную мощность Таврическую и Балаклавскую ТЭС.

На торжественном открытии будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этих планах стало известно агентству Reuters от пяти независимых источников.

Ранее стало известно, что президент России планирует посетить Крым с официальным визитом в годовщину возвращения полуострова в состав РФ.

Поездка уже стоит в рабочем графике главы государства.

Это будет первое личное присутствие Владимира Путина на праздновании воссоединения.

Как сообщал «Новый День», в конце января на Крымском полуострове, после нескольких предварительных торжественных объявлений о запуске, заработали первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС.

О введении энергоблоков в эксплуатацию сообщил представитель «Ростеха».

«Первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС – энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура – введены в эксплуатацию. С 1 февраля они начнут получать плату за мощность», – заявил тогда сотрудника госкорпорации.

Что касается вторых очередей, то они, по словам того же источника, находились в высокой степени готовности.

На днях было заявлено об успешно проведённых комплексных испытаниях вторых энергоблоков обеих ТЭС.

Как известно, сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне 2018 года. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября.

Но и этот срок был сорван – первые энергоблоки заработали 25 января.

Одной из причин переноса запусков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

По данным РБК, Минэнерго неоднократно предлагало крымскому правительству передать на федеральный уровень строительство сетевой и газовой инфраструктуры. Однако глава Крыма Сергей Аксёнов «отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.03.19

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