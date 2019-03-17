Путин 18 марта запустит электростанции в Крыму и Севастополе

Президент России в день пятой годовщины воссоединения Крыма и России посетит 18 марта Крым и Севастополь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани», – сообщили в Москве.

Кроме присутствия на церемонии ввода в действие электростанций, Путин посетит в Севастополе мемориальный комплекс памятников двух героических оборон города – 1854-1855 и 1941-1942 годов на «Малаховом кургане».

Из Севастополя президент направится в столицу Крыма Симферополь, где намечена встреча «с представителями крымской и севастопольской общественности», и там же примет участие в торжествах в честь пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения полуострова с Россией.

Напомним, о запуске крымских ТЭС на годовщину воссоединения стало известно 13 марта агентству Reuters.

Как сообщал «Новый День», в конце января на Крымском полуострове, после нескольких предварительных торжественных объявлений о запуске, заработали первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС.

О введении энергоблоков в эксплуатацию сообщил представитель «Ростеха».

«Первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС – энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура – введены в эксплуатацию. С 1 февраля они начнут получать плату за мощность», – заявил тогда сотрудника госкорпорации.

Что касается вторых очередей, то они, по словам того же источника, находились в высокой степени готовности.

На днях было заявлено об успешно проведённых комплексных испытаниях вторых энергоблоков обеих ТЭС.

Как известно, сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне 2018 года. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября.

Но и этот срок был сорван – первые энергоблоки заработали 25 января.

Одной из причин переноса запусков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

По данным РБК, Минэнерго неоднократно предлагало крымскому правительству передать на федеральный уровень строительство сетевой и газовой инфраструктуры. Однако глава Крыма Сергей Аксёнов «отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.03.19

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