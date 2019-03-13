российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 марта 2019, 10:37 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко

Путин намерен лично поздравить крымчан с юбилеем воссоединения с Россией

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин планирует посетить Крым с официальным визитом в годовщину возвращения полуострова в состав РФ. По данным РБК, поездка уже стоит в рабочем графике главы государства. Пятая годовщина присоединения Крыма будет отмечаться 18 марта. Это будет первая поездка Владимира Путина на празднование воссоединения.

Первый юбилей присоединения Крыма к России приходится на финал президентской избирательной кампании на Украине, отмечает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. На этом фоне будут важны «уверенное спокойствие и акцент на решении самих крымчан», отмечает он.

«Сегодня для общественного мнения нахождение Крыма в составе России – скорее безусловная данность, нормальное положение вещей. Поэтому задача не в том, чтобы придавать пятилетию в общественном мнении некую сверхэмоциональность, а, напротив, подчеркнуть значимость возвращения Крыма через то, что это естественно, исторически обосновано, справедливо, результат демократического выбора крымчан и севастопольцев. И не только вспоминать то, что было, но и обсуждать общее будущее России и Крыма, «повседневность» проектов развития», – считает эксперт.

Если поездка Путина в Крым состоится, она, вероятно, будет носить подчеркнуто деловой и рабочий характер. Акцент будет сделан на обсуждении перспектив развития полуострова.

В прошлом году в день присоединения Крыма состоялись выборы президента России. По одному из обсуждавшихся в Кремле сценариев, Путин должен был проголосовать именно на полуострове, но в итоге от этой идеи отказались. Он ограничился выступлением на митинг-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади, который состоялся после закрытия избирательных участков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.03.19

Саакашвили: Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО. / Отстойник в Армянске вновь задышал ядами. / Русофобия не работает: 77% украинцев хорошо и очень хорошо относятся к россиянам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Кремле подтвердили празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией

Метки / Путин Владимир

США назвали условия для переговоров по контролю над вооружениями

«Царь все-таки хороший, плохие – бояре»: Путин повысит рейтинг через отставку правительства

Пять «ловушек» для Путина: что грозит президенту РФ в ближайшее время

Путин потерял ТВ-аудиторию: в Кремле нашли удобное объяснение

Путин вернулся на «левую поляну», но его послание нереализуемо

Верите ли вы, что поручения Путина будут выполнены?

Поручения Путина будут заблокированы: Россию ждет «полная десоциализация»

Захарова посмеялась над реакцией НАТО на послание Владимира Путина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Украина, Крым+Севастополь, Путин Владимир,

Новости партнеров