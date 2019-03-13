Путин намерен лично поздравить крымчан с юбилеем воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин планирует посетить Крым с официальным визитом в годовщину возвращения полуострова в состав РФ. По данным РБК, поездка уже стоит в рабочем графике главы государства. Пятая годовщина присоединения Крыма будет отмечаться 18 марта. Это будет первая поездка Владимира Путина на празднование воссоединения.

Первый юбилей присоединения Крыма к России приходится на финал президентской избирательной кампании на Украине, отмечает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. На этом фоне будут важны «уверенное спокойствие и акцент на решении самих крымчан», отмечает он.

«Сегодня для общественного мнения нахождение Крыма в составе России – скорее безусловная данность, нормальное положение вещей. Поэтому задача не в том, чтобы придавать пятилетию в общественном мнении некую сверхэмоциональность, а, напротив, подчеркнуть значимость возвращения Крыма через то, что это естественно, исторически обосновано, справедливо, результат демократического выбора крымчан и севастопольцев. И не только вспоминать то, что было, но и обсуждать общее будущее России и Крыма, «повседневность» проектов развития», – считает эксперт.

Если поездка Путина в Крым состоится, она, вероятно, будет носить подчеркнуто деловой и рабочий характер. Акцент будет сделан на обсуждении перспектив развития полуострова.

В прошлом году в день присоединения Крыма состоялись выборы президента России. По одному из обсуждавшихся в Кремле сценариев, Путин должен был проголосовать именно на полуострове, но в итоге от этой идеи отказались. Он ограничился выступлением на митинг-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади, который состоялся после закрытия избирательных участков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.03.19

Саакашвили: Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО. / Отстойник в Армянске вновь задышал ядами. / Русофобия не работает: 77% украинцев хорошо и очень хорошо относятся к россиянам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»