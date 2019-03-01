В Кремле подтвердили празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение в Москве массового мероприятия, посвященного пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Он допустил участие президента РФ Владимира Путина в этом праздновании. По словам Пескова, в настоящее время власти прорабатывают план массового мероприятия. «Обязательно будет, пока еще прорабатывается», – сказал пресс-секретарь президента в комментарии газете «Ведомости». Однако Песков не уточнил, где будет находиться российский лидер 18 марта – в столице или на Крымском полуострове.

Как пишет издание, федеральные и московские власти отметят пятилетие воссоединения Крыма с Россией 16-18 марта фестивалем «Крымская весна». Как отметил источник в Кремле, праздник проводится по инициативе Общественной палаты при поддержке столичного правительства. По его словам, формат празднования не включает проведение митинг и других политизированный мероприятий. «Фестиваль будет включать в себя презентации крымских здравниц, гастрономических особенностей, программ, рассказывающих о литературном, изобразительном, музыкальном наследии, созданном в разные времена на территории Крыма», – рассказал собеседник газеты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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