Крымскую энергосистему отключили от России

В Крыму отключены все четыре высоковольтные линии энергомоста, проходящего по дну Керченского пролива и соединяющего энергосистему полуострова с Кубанью. Об этом говорится в сообщении «Крымэнерго». В компании пояснили, что это нужно для проверки работы крымской энергетической системы в изолированном режиме после запуска на полную мощность объектов собственной генерации полуострова – Таврической и Балаклавской ТЭС.

Испытания энергосистем Крыма и Севастополя проводятся в соответствии с поручением Министерства энергетики РФ 23 и 24 апреля текущего года с 08:00 до 22:00, уточнили в «Крымэнерго».

Как сообщал «Новый День», две электростанции в Симферополе и Севастополе мощностью 470 МВт каждая были построены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Их первые блоки были запущены в конце января. На полную мощность станции заработали 18 марта. ТЭС были введены в полную эксплуатацию в присутствии президента России Владимира Путина. Он тогда заявил, что сетевая инфраструктура, за которую отвечает правительство полуострова и «Крымэнерго», до сих пор не готова. Несмотря на то, что главные строительные и пусконаладочные работы завершены, «есть над чем работать, в том числе по сетям», отметил глава государства.

До строительства двух ТЭС полуостров снабжался электроэнергией по энергомосту с материковой территории России. Его первая нитка которого была запущена в 2015 года после того, как Украина ввела энергетическую блокаду полуострова после воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, в случае необходимости на полуострове использовали мобильные газотурбинные электростанции.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 23.04.19

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