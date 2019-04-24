Энергосистема Крыма прошла проверку автономной работы

«Крымэнерго» отчиталось об успешных испытаниях работы энергосистемы полуострова в изолированном режиме после запуска на полную мощность Таврической и Балаклавской электростанций. Для этого энергетикам пришлось на полсуток отключить все четыре высоковольтные линии энергомоста, проходящего по дну Керченского пролива и соединяющего энергосистему Крыма с Кубанью.

«В 01:24 работы по программе проведения испытаний работы энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме успешно завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты», – говорится в сообщении «Крымэнерго». При этом в компании подчеркнули, что крымские потребители во время проведения испытаний получали электроэнергию в полном объеме.

«Проведенная проверка подтвердила: задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова Крым выполнена, – указали в «Крымэнерго». – Республика Крым и Севастополь обеспечены электрической энергией в достаточном количестве».

По данным энергетиков, крымская энергосистема была отключена от Единой энергетической системы России 23 апреля с 09:57 до 22:23. Это было необходимо для проверки работоспособности объектов собственной генерации полуострова – запущенных в этом году Таврической и Балаклавской ТЭС. «В ходе испытаний последовательно проверено генерирующее оборудование энергосистемы в специально смоделированных режимах», – отметили в «Крымэнерго».

Как сообщал «Новый День», две электростанции в Симферополе и Севастополе мощностью 470 МВт каждая были построены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Их первые блоки были запущены в конце января. На полную мощность станции заработали 18 марта. До строительства двух ТЭС полуостров снабжался электроэнергией по энергомосту с материковой территории России. Его первая нитка была запущена в 2015 года после того, как Украина ввела энергетическую блокаду полуострова после воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, в случае необходимости на полуострове использовали мобильные газотурбинные электростанции.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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