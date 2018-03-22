Пуск второй очереди крымских ТЭС могут снова отложить

Сроки запуска второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе могут быть перенесены. Вопрос будет обсуждаться на следующей неделе на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день централизованное электроснабжение Крымского полуострова при суммарном потреблении порядка 1 тысячи 280 МВт на 40% обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и на 60% – за счет перетока мощности по энергомосту (до 800 МВт). Еще 270 МВт можно получить за счет солнечной и ветровой генерации. Пуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Однако сроки запуска ТЭС неоднократно переносились. Первоначально введение в эксплуатацию первых блоков обеих ТЭС по 235 мегаватт каждая планировалось в сентябре 2017 года. Потом срок перенесли на 1 декабря, потом на конец года. Задержки возникли из-за санкций: на ТЭС планировалось установить турбины немецкого концерна Siemens, было объявлено о начале переговоров с Ираном. Однако турбины Siemens все-таки попали в Крым, что вызвало крупный скандал: в компании заявили, что не продавали ничего для Крыма – оборудование поставлялось в рамках контракта с ОАО «Технопромэкспорт» для строительства в Тамани. Пока Siemens в суде пытается добиться отмены сделки, в министерстве энергетики РФ заявили, что в Крыму началось строительство главных корпусов и монтаж оборудования Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанций, и первые блоки будут запущены в I квартале 2018 года.

Теперь, согласно постановлению правительства РФ, первые два энергоблока ТЭС мощностью по 235 МВт каждый должны быть пущены 19 мая 2018 года, пуск вторых запланирован на середину июня.

За задержку в запуске ТЭС подрядчику грозят штрафы. Но ряд вопросов, связанных с пуском ТЭС, еще не решен, не получен и ряд разрешений.

Поэтому «Технопромэкспорт» и Минэнерго хотят сдвинуть сроки пуска второй очереди.

По словам заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, возможности уложиться в намеченные сроки есть.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.03.18

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