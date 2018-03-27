Руководство «Черноморнефтегаза» ушло в отставку – сорван один из стратегических проектов

Руководство «Черноморнефтегаза» ушло в отставку: компания сорвала сроки строительства газопроводов к теплоэлектростанциям Крыма, началась служебная проверка.

Как уже сообщал «Новый День», централизованное электроснабжение Крымского полуострова при суммарном потреблении порядка 1 тысячи 280 МВт на 40% обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и на 60% – за счет перетока мощности по энергомосту (до 800 МВт). Еще 270 МВт можно получить за счет солнечной и ветровой генерации. Пуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Однако сроки запуска ТЭС неоднократно переносились. Согласно постановлению правительства РФ, первые два энергоблока ТЭС мощностью по 235 МВт каждый должны быть пущены 19 мая 2018 года, пуск вторых запланирован на середину июня. И вот стало известно, что генеральный директор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин и несколько его заместителей 23 марта написали заявления об уходе. Зимин уволился с формулировкой «в связи с переходом на другую должность», вместе с ним ушли три заместителя – Сергей Прокофьев, отвечавший за производство, Дмитрий Барт (правовые и кадровые вопросы) и Вячеслав Сотников (экономика и финансы), а также глава управления капстроительства Александр Карнач, сообщает РБК.

Исполняющим обязанности руководителя «Черноморнефтегаза» назначен еще один заместитель гендиректора – Александр Кузнецов. Подчеркивается, что топ-менеджеры ушли в отставку по собственному желанию, но их увольнение совпало с подведением итогов служебной проверки Минтопэнерго Крыма, проведенной в связи с несоблюдением сроков сдачи газопровода Керчь – Симферополь – Севастополь с отводами к двум строящимся на полуострове теплоэлектростанциям. ​

Контракт на строительство газопровода и отводов к ТЭС был заключен 5 октября 2016 года с компанией «Самара Спецмонтаж» на условиях закупки у единственного поставщика. Сумма контракта составила 900 млн рублей, первую очередь газопровода должны были сдать 28 апреля 2017 года. В декабре 2017 года «Коммерсантъ» сообщал, что подрядчик задолжал рабочим деньги и те объявили забастовку. Замминистра энергетики России Андрей Черезов тогда заверял, что долги погашены, но добавил, что есть вопросы по темпам строительства инфраструктуры для ТЭС – газопроводу и сетям. На сегодняшний день готовность отводов едва превышает 60%, пишет EurAsia Daily, пока нет необходимого оборудования – узлов учета и узла редуцирования, снижающего давление газа. «У «Черноморнефтегаза» возникли проблемы с качеством проектных работ и с подрядчиком, – цитирует РБК источник в федеральном правительстве: подрядчик («Самара Спецмонтаж») выполнил только часть работ, и не на все работы были проектные решения.– Физически газ до электростанций можно будет подать, но «Черноморнефтегаз» пока не может получить разрешительную документацию на ввод газопроводов от Ростехнадзора. Зимин и его заместители написали заявления об увольнении, потому что «не вытянули ситуацию». До 22 марта Зимин должен был предоставить письменные пояснения «относительно срыва сроков выполнения работ», а комиссия во главе с замминистра топлива и энергетики республики Дмитрием Надточиевым – заключение с выводами «о принятии мер дисциплинарного воздействия» до 26 марта, уточняет издание, отмечая: с момента присоединения Крыма к России в марте 2014 года в «Черноморнефтегазе» трижды менялось руководство.

Зимин занял пост генерального директора компании в июле 2017 года (до этого он работал в должности вице-премьера Крыма). Напомним, на текущей неделе Минэнерго России собирается решить вопрос о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму – соответствующее совещание должен провести вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Симферополь, Лиана Макоба

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