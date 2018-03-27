Неэффективно работал: уволен один из вице-премьеров Крыма

Вице-премьер Крыма Владимир Серов подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы республики Сергея Аксенова, Серов уже написал заявление на увольнение. «Есть вопросы по эффективности его работы», – сообщил Аксенов и напомнил, что чиновник курировал вопрос по ликвидации пробок в Симферополе, а также занимался оптимизацией маршрутной сети, но поставленные задачи так и не были решены. Будет ли сохранена должность, которую занимал Серов, пока не известно. Его обязанности временно распределены между вице-премьерами Крыма Юрием Гоцанюком, Виталием Нахлупиным и Игорем Михайличенко.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Черноморнефтегаза» ушло в отставку: компания сорвала сроки строительства газопроводов к теплоэлектростанциям Крыма, началась служебная проверка. При этом Аксенов отметил, что управленцы покинули «кресла» по собственной инициативе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.03.18

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