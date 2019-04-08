С размахом: в Крыму разгорается коррупционный скандал вокруг бывшего зама Аксенова

В Крыму может разразиться очередной громкий коррупционный скандал: в Судаке прошла серия обысков и задержаний. В поле зрения силовиков попали чиновники и члены городского Совета, а также однофамильцы и даже полные тезки известных в городе и обличенных властью людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас активно раскручиваются несколько эпизодов. Сегодня стало известно, что по подозрению в посредничестве при получении взятки задержан один из депутатов горсовета, имя которого следствие. По версии следствия, некие чиновники потребовали у предпринимателя семизначную сумму за предоставление земли, деньги получили, но обещание не выполнили.

По информации источников в правоохранительных органах, посредника задержали в монастыре. Некоторые даже утверждают, что в женском монастыре, но официального подтверждения этому факту пока нет. Зато известно, что депутата отправили под арест минимум на 2 месяца.

Издание ForPost утверждает, что в рамках этой истории были проведены обыски у одного из действующих руководителей Судака – на работе, а также у бывшего руководителя города – дома.

Бывшие градоначальники всплывают и в других эпизодах, в которых сейчас тщательно разбираются силовики.

В частности, речь идет о выделении квартир остро нуждающимся, в числе которых оказались, например, женщина, чье отчество и фамилия совпадает с отчеством и фамилией экс-главы Судака, экс-заместителя председателя правительства Крыма Владимира Серова, или полные тезки ряда сотрудников городской администрации, городского Совета, муниципальных учреждений и даже мужа сестры Владимира Серова.

В поле зрения правоохранительных органов попала и супруга экс-мэра и экс-вице-премьера. Совет по инвестициям при городской администрации в ноябре 2018 года согласовал одной из ее компаний план по строительству гостинцы рядом с аквапарком. Но случилась некрасивая история с подложными документами, а после того, как в скандале начали разбираться правоохранительные органы, Совет по инвестициям изменил свое решение и отказал компании, связанной с женой бывшего главы города Владимира Серова, в реализации проекта. Сослались на обеспокоенность населения отсутствием автостоянок в том районе.

Кстати, по проекту другой компании, связанной с супругой Серова (тоже строительство гостинцы, но уже на парковке возле администрации Судака), горадминистрация изменила вид разрешённого использования участка, добавив к «обслуживанию автотранспорта» «гостиничное обслуживание» и «общественное питание».

Источники сообщают, что в ходе следственных мероприятий были изъяты и документы, касающиеся земельных участков на набережной Судака и поселке «Новый Свет».

Напомним, Владимир Серов с ноября 2010 года по сентябрь 2014 года возглавлял Судакский городской совет, потом руководил администрацией города, а в июле 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов назначил его вице-премьером республики. И уже в марте 2018-го Серов подал в отставку. Официально – по собственному желанию, но с характеристикой Аксенова «неэффективно работал».

Симферополь, Платон Ефимчук

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