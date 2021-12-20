Добегался: силовики задержали экс-заместителя председателя Совета министров Крыма

Экс-заместитель председателя Совета министров Крыма, экс-глава администрации Судака Владимир Серов задержан в Краснодаре.

Как уже сообщал «Новый День», в начале апреля подозрению в посредничестве при получении взятки задержали одного из депутатов горсовета. По версии следствия, некие чиновники потребовали у предпринимателя семизначную сумму за предоставление земли, деньги получили, но обещание не выполнили. Через несколько дней в розыск объявили и главу администрации города Владимира Серова.

Правда, уже к концу месяца ГСУ СК РФ по РК розыск прекратил, заявив, что в этом отпала необходимость.

В результате, уголовное дело, в котором фигурировали сити-менеджер и депутат, было изъято из производства ГСУ СК РФ по Республике Крым и передано для организации дальнейшего расследования в Первое следственное управление ГСУ Следственного комитета России с дислокацией в Ростове-на-Дону, а руководитель ГСУ СК РФ по РК Михаил Назаров лишился должности.

Серова искали более 2,5 лет. Даже выдвигалась версия, что он сбежал на Украину. Однако как оказалось, беглый чиновник все это время скрывался в России. 19 декабря его задержали в Краснодаре и доставили в Ростов-на-Дону для проведения следственных мероприятий.

Напомним, Владимир Серов с ноября 2010 года по сентябрь 2014 года возглавлял Судакский городской совет, потом руководил администрацией города, а в июле 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов назначил его вице-премьером республики. И уже в марте 2018-го Серов подал в отставку. Официально – по собственному желанию, но с характеристикой Аксенова «неэффективно работал».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»