Президент России уволил главного следователя Крыма

Президент России Владимир Путин уволил начальника Главного следственного управления СК РФ по РК, генерал-майора юстиции Михаила Назарова.

Как уже сообщал «Новый День», Назаров руководил ведомством с 2014 года, но в июле текущего года было принято решение о слиянии следственных управлений Крыма и Севастополя. Этому предшествовал скандал с исчезновением экс-мэра Судака Владимира Серова, обвиняемого во взяточничестве.

В начале апреля чиновника объявили в розыск, но в конце месяца розыск прекратили. Прокурор РК Олег Камшилов даже потребовал у Михаила Назарова по этому поводу объяснений. В ГСУ СК РФ по РК заявили, что в розыске отпала необходимость.

В результате, Серов скрывается до сих пор, а уголовное дело, в котором он фигурирует, было изъято из производства ГСУ СК РФ по Республике Крым и передано для организации дальнейшего расследования в Первое следственное управление ГСУ Следственного комитета России с дислокацией в Ростове-на-Дону.

После объединения следственных управлений РК и Севастополя исполняющим обязанности начальника ведомства назначен Владимир Терентьев, до этого занимавший пост первого заместителя начальника СУ СК РФ по РК. Добавим: накануне стало известно, что в должности министра внутренних дел Республики Крым утвержден генерал-майор полиции Павел Каранда. Его предшественник Олег Торубаров был уволен, официально – в связи с выходом на пенсию. Также известно, что у него возникли проблемы в связи с деятельностью на предыдущем месте работы в Алтайском крае.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.19

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