В Крыму объединили следственные управления РК и Севастополя

В Крыму объединили в одно ведомство управления Следственного комитета по РК и по Севастополю. Объединение проходит на базе крымского подразделения. Обязанности руководителя управления назначен Владимир Терентьев, до этого занимавший пост первого заместителя начальника СУ СК РФ по РК.

Как уточнили РИА «Новый День» в севастопольском управлении, в рамках реорганизации двух ведомств создается главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Основной аппарат разместится в Симферополе (улица Киевская – 76). Подразделение в Севастополе будет контролировать заместитель начальника управления. Расположение районных следственных отделов Республики Крым и Севастополя остается прежним.

Для нового главного управления планируется создать единый интернет-портал. Пока идет реорганизация, будут действовать прежние сайты крымского и севастопольского подразделений.

объединились в одно ведомство. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Севастополю.

«В связи с реорганизацией главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и следственного управления СК РФ по Севастополю сообщаем об их объединении и создании главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю», – говорится в сообщении.

«– добавили в пресс-службе.

До завершения процесса реорганизации продолжат работать ранее созданные официальные сайты следственных управлений и официальные страницы в соцсетях. По завершении процесса будет создан единый интернет-ресурс объединенного управления.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.08.19

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