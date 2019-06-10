Уголовное дело экс-мэра Судака забрали из Крыма

Уголовное дело, фигурантом которого является бывший вице-премьер Крыма и экс-мэр Судака Владимир Серов, забрали у крымских следователей. Теперь разбираться в истории с многомиллионной взяткой будут ростовские специалисты.

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Серов был объявлен в розыск в начале апреля в связи с задержанием одного из депутатов Судакского городского Совета. И того, и другого обвиняют по части 5 статьи 291.1 УК РФ – обещание или предложение посредничества во взяточничестве.

Однако быстро Серова не нашли, а потом искать и вовсе перестали. По данным источников в правоохранительных органах, прокурор РК Олег Камшилов даже потребовал у главы республиканского управления СК РФ Михаила Назарова по этому поводу объяснений.

30 апреля появилась официальная версия: розыск прекратили, так как в этом отпала необходимость. Других подробностей в СУ СК РФ по РК сообщать не стали.

Прокуратура, тем не менее, требовала устранить выявленные нарушения, найти беглого чиновника и допросить. Но Серов до сих пор не найден и, соответственно, не допрошен.

Прокуратура направила рапорт в Москву. По некоторым данным, именно это стало причиной того, что дело передали в другой регион.

Между тем, крымчане утверждают, что Серов по-прежнему находится в Крыму и не особо прячется: «Говорят, в гостинице Астарта видели беглеца, он из своего личного номера ведёт наблюдение в бинокль за побережьем и считает колоссальную прибыль от морских прогулок, извоза на бананах и водных мотоциклов, которая зарабатывает его фирма-монополист «Буссоль»: она держит 80% пляжных территорий…», – написал на своей странице в Facebook крымский общественник Александр Талипов.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 10.06.19

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