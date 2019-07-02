В одной из самых дорогих гостиниц Судака устроили «маски-шоу»

В одну из самых дорогих гостиниц Судака нагрянули правоохранительные органы.

«Утро постояльцев в отеле «Астарта» с 5 утра не задалось, – рассказывают горожане. – Два микроавтобуса привезли людей в черном и в штатском. Что это было? Подробностей, кроме как факта маски-шоу, нет».

«Может, Поклонская поселилась?» – предполагают одни горожане. «Сокровища ищут», – выдвигают версию другие. «А, суд по ценам в Астарте, сокровища там несметные...», – комментируют третьи.

Между тем, в соцсетях неоднократно появлялась информация, что опальный экс-мэр Судака Владимир Серов, ударившийся в бега, никуда на самом деле из Судака не уезжал, а все время находился в гостинице «Астарта».

Напомним, что в начале июня, не оценив усердия крымских следователей, так и не сумевших напасть на след Серова, уголовное дело бывшего вице-премьера Крыма и экс-мэра Судака передали ростовским специалистам.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 02.07.19

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