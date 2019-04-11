Объявлен в розыск бывший вице-премьер Крыма

Симферополь, Апрель 11 ( Новый День, Лиана Макоба) –Бывший вице-премьер Крыма и экс-мэр Судака Серов объявлен в розыск.

Напомним, в начале недели стало известно о задержании одного из депутатов Судакского городского Совета по делу о многомиллионной взятке.

Следственный комитет РК возбудил уголовное дело по части 5 статьи 291.1 (ч.5) УК РФ.

Фигурантом по этому делу проходит и Серов.

Как сообщают источники РИА «Новый День» в правоохранительных органах, Серов мог скрыться на территории Украины или уехать в другую страну по украинскому загранпаспорту, который он не сдал при получении российского гражданства.

Крым. Другие новости 11.04.19

В Совфеде ответили на призывы ПАСЕ «заплатить и приехать». / Зато погуляете: в Севастополе продолжается суровая оптимизация системы здравоохранения. / Разбитые дороги, вонючие реки, закрытые территории – Судак готовится к открытию сезона. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»