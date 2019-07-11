СМИ сообщают об аресте экс-главы МВД Крыма

Экс-глава МВД Крыма Олег Торубаров отправлен на Алтае под домашний арест. Об этом сообщили местные СМИ.

Алатайское агентство «ТОЛК», ссылаясь на собственные источники, рассказало, что ТОрубаров стал еще одним фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией Вадима Надвоцкого, задержанного в ноябре 2018 года по подозрению в получении взятки.

И хотя генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров занимал должность главы МВД по Алтайскому краю с 2013 по август 2018 года, а затем стал главным полицейским Республики Крым, у правоохранительных органов появились основания полагать, что он каким-то образом причастне к этому делу.

Напомним, о том, что Торубаров покинул пост главы МВД РК стало известно в конце мая. Его жена Ольга возглавляет министерство спорта Крыма.

В июне ИА «Амител» сообщило о задержании Торубарова на Алтае, но тогда никто официально эту информацию не подтвердил. Официальных комментариев по поводу домашнего ареста тоже пока не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.07.19

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