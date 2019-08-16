Экс вице-премьер Крыма объявлен в федеральный розыск

Бывший глава Судака, экс вице-премьер Крыма Владимир Серов объявлен в федеральный розыск: его данные внесены в соответствующую базу МВД России.

В графе «Основания для розыска» указывается: разыскивается по статье УК.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально Серова объявили в розыск в начале апреля в связи с задержанием одного из депутатов Судакского городского Совета по делу о многомиллионной взятке. Но потом розыскные мероприятия остановили, заявив, что в них отпала необходимость. «Что, возможно, дало ему шанс покинуть территорию России», – считает крымский общественник Александр Талипов.

В итоге, по распоряжению руководства СК РФ, уголовное дело было изъято из производства ГСУ СК РФ по Республике Крым и передано для организации дальнейшего расследования в Первое следственное управление ГСУ Следственного комитета России с дислокацией в Ростове-на-Дону.

Серову и его сообщникам инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ. Дела объединены в одно производство.

Судак, Лиана Макоба

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