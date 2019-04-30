Следователи рассказали, почему прекратили искать экс-вице-премьера Крыма

Бывшего вице-премьера Крыма и экс-мэра Судака сняли с розыска.

Как сообщал «Новый День», Владимир Серов был объявлен в розыск в начале апреля Серов в связи с задержанием объявлен в розыск.

Напомним, в начале одного из депутатов Судакского городского Совета по делу о многомиллионной взятке. И того, и другого обвиняют по части 5 статьи 291.1 УК РФ – обещание или предложение посредничества во взяточничестве.

Однако быстро Серова не нашли, а потом искать и вовсе перестали. По данным источников в правоохранительных органах, прокурор РК Олег Камшилов даже потребовал у главы республиканского управления СК РФ Михаила Назарова по этому поводу объяснений.

Сегодня появилась официальная версия: розыск прекратили, так как в этом отпала необходимость. Других подробностей в СУ СК РФ по РК сообщать не стали.

Но в кулуарах говорят, что, якобы, Серов явился с повинной. Правда, не к крымским следователям. Официального подтверждения этому нет.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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