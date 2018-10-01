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Понедельник, 1 октября 2018, 18:37 мск

Новости Крым

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Привет, Siemens: первые блоки двух крымских ТЭС включили на полную мощность

В Крыму запустили первые блоки новых электростанций, расположенных в Севастополе (Балаклавская) и в Симферополе (Таврическая).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой была запущена ТЭС в Симферополе.

«Наконец-то замкнута Западно-Крымская линия, которую несколько поколений энергетиков в разное время планировали сделать, сейчас она находится в транзите. Линия в работе», – заявил замминистра энергетики России Андрей Черезов на совещании в Севастополе, добавив, что «500 МВт мощности сейчас имеет Крым, помимо того, что передается по энергомосту».

По его словам, занимавшийся строительством «Технопромэкспорт» выполнил обязательства перед потребителями и властями. При этом Черезов анонсировал серьезную работу, связанную с окончательным вводом станций в эксплуатацию.

«Это зависит, в том числе, от того, когда будут получены последние заключения о соответствии по схемам выдачи по газу. Это комплексные решения. Я думаю, что в течение месяца мы эти вопросы совместно с Ростехнадзором и собственниками решим», – приводит «РИА Новости» слова Черезова.

Вместе с тем, проводятся мероприятия, необходимые для получения разрешений на запуск второй очереди ТЭС.

Как уже сообщал «Новый День», сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября. Одной из причин переноса сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

Процесс строительства ТЭС в Крыму сопровождали скандалы, инициированные немецкой компанией Siemens, настаивающей на том, что в Крым были поставлены ее турбины.

В фирме считают, что приобретенные газовые турбины не должны были использоваться для новых ТЭС в Симферополе и Севастополе. Так как изначально они якобы предназначались для реализации проекта в Краснодарском крае, а доставка оборудования в Крым нарушает санкционный режим ЕС.

В то же время, в структурах Ростеха, к которым предъявляет иски Siemens, утверждают, что турбины были приобретены на вторичном рынке и модернизированы в России. Требования немецкой компании не были удовлетворены, суды посчитали, что оснований для ареста турбин нет. Однако в фирме все еще пытаются добиться возврата оборудования.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 01.10.18

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