Нам хватает: Крым отправил на Кубань излишки электроэнергии

После запуска первой очереди новых ТЭС – в Крыму появился избыток электроэнергии. Сообщается, «впервые в истории».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «лишние» мегаватты направлены в богатый соседний регион.

«В утренние часы, при общей выработке собственной генерации Крымского полуострова 542 МВт, с учетом запущенных в тестовом режиме первых блоков Таврической, Балаклавской ТЭС и первой очереди Сакской ТЭЦ, избыток мощности в объеме 28 МВт передавался в сторону Кубанской энергосистемы по энергомосту «Кубань – Крым», – сообщил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Напомним, первые блоки электростанций, расположенных в Севастополе (Балаклавская) и в Симферополе (Таврическая), были запущены 1 октября. До этого сроки запуска сооружений неоднократно переносились, в том числе из-за неготовности местной инфраструктуры. Между тем, первая очередь новой Сакской ТЭЦ начала поставлять электроэнергию 2 октября.

Планируется, что на полную мощность – 120 МВт, Сакская ТЭЦ выйдет в ноябре, когда завершатся работы по строительству второй очереди.

Решение проблемы с дефицитом электроэнергии в Крыму Черезов назвал историческим событием.

«В настоящее время идет подготовка документации для проведения аттестации и окончательного ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию», – сказал заместитель министра.

Напомним, тремя годами ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что генерирующие мощности в Крыму создаются не просто для покрытия дефицита электроэнергии, а с запасом – под скорое и бурное социально-экономическое развитие региона. Видимо, для мощного роста экономики полуострова пока не пришло время.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.10.18

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