Крым обяжут вернуть на материк все мобильные электростанции

Крым больше не нуждается в дальнейшем развитии элеткрогенерации. Мощностей построенных ТЭС и ТЭЦ с избытком хватит для социальных нужд и развития региональной экономики. Размещенные ранее в Крыму мобильные электростанции (МГТС) будут направлены в регионы Дальнего Востока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве энергетики РФ считают, что после строительства и запуска новых ТЭС в Симферополе и Севастополе, завезенные ранее на полуостров МГТС уже не нужны.

«Решение о переброске части МГТС из Крыма мы, возможно, будем принимать в 2019 году. В частности, есть соглашения, подписанные с Сахалином и Приморьем. В рамках этих соглашений МГТС могут быть установлены в районах, где они действительно нужны. Пока речь идет о небольшом количестве блоков: в случае с Сахалином рассматривается вариант установки здесь трех машин», – рассказал заместитель руководителя министерства Андрей Черезов.

Черезов пояснил, что мобильные станции оставят до следующего года в Крыму для подстраховки региональной энергосистемы. Так как в первый год запуска ТЭС есть повышенные риски аварийности, пишет «ТАСС».

«С учетом режимно-балансовой ситуации мы не прогнозируем существенного роста потребления. Поэтому отсутствует дополнительная потребность в мощностях. Кроме того, перспективы развития энергетики региона будут отображены в схеме и программе развития энергетики региона», – объяснил чиновник.

Черезов назвал решение проблемы с дефицитом электроэнергии в Крыму историческим событием.

Между тем, ранее гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый предположил, что строительство новых электростанций на полуострове – в Симферополе, Севастополе и в городе Саки хоть и закроет потребность по электричеству, но его все равно не будет хватать для развития инфраструктуры.

Тремя годами ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что генерирующие мощности в Крыму создаются не просто для покрытия дефицита электроэнергии, а с запасом – под скорое и бурное социально-экономическое развитие региона.

Напомним, из-за проблем с нехваткой электроэнергии в Крым с 2014 года направляли мобильные электростанции. Особо актуальным использование МГТС стало после того как в ноябре 2015 года была полностью прекращена подача электроэнергии со стороны Украины – на полуострове ввели режим ЧС, перебазировка мобильных станций активно продолжилась.

Как уже сообщал «Новый День», первые блоки ТЭС, расположенных в Севастополе (Балаклавская) и в Симферополе (Таврическая), были запущены 1 октября. До этого сроки запуска сооружений неоднократно переносились, в том числе из-за неготовности местной инфраструктуры. Первая очередь новой Сакской ТЭЦ начала поставлять электроэнергию 2 октября. Планируется, что на полную мощность – 120 МВт, Сакская ТЭЦ выйдет в ноябре, когда завершатся работы по строительству второй очереди.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.10.18

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