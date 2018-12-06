Правительство испугалось энергодефицита в Крыму

Работу мобильных ГТЭС в Крыму общей мощностью на 405 МВт продлили до конца 2019 года. Это произошло из-за срыва сроков запуска крымских ТЭС. Мобильные ГТЭС отнесли к объектам вынужденной генерации.

«В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей отнести генерирующие объекты к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме с января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно», – говорится в распоряжении правительства.

В общей сложности к вынужденной генерации, которая не может пройти конкурентный отбор мощности из-за высокой стоимости, отнесены 18 МГТЭС по 22,5 МВт каждая. Вынужденной признается генерации электроэнергии, которая не может быть остановлена, потому что он нее зависит работа отдельных участков энергосистемы, или она нужна для теплоснабжения населения.

В октябре в Министерстве энергетики РФ заявили, что Крым больше не нуждается в дальнейшем развитии элеткрогенерации. Мощностей построенных ТЭС и ТЭЦ с избытком хватит для социальных нужд и развития региональной экономики. Размещенные ранее в Крыму мобильные электростанции (МГТС) будут направлены в регионы Дальнего Востока, решение о переброске будет приниматься в 2019 году.

3 декабря госкорпорация «Ростех», которая занимается строительством двух новых крымских электростанций, попросила Минэнерго вновь перенести запуск второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС, на этот раз – с начала декабря на март. Сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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