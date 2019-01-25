В Крыму управились с запуском Симферопольской и Севастопольской ТЭС

На Крымском полуострове, после нескольких предварительных торжественных объявлений о запуске, по всей видимости, заработали первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о введении электростанций в эксплуатацию сообщил представитель «Ростеха».

«Первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС – энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура – введены в эксплуатацию. С 1 февраля они начнут получать плату за мощность», – цитирует «Интерфакс» сотрудника госкорпорации.

Что касается вторых очередей, то они, по словам того же источника, находятся в высокой степени готовности.

«Они в сети, выводились на проектные нагрузки. Севастопольская ТЭС уже аттестована «Системным оператором», Симферопольская будет аттестована в ближайшее время. Отметим, что с конца 2018 года обе электростанции уже обеспечивают энергией потребителей Крыма и Севастополя», – заверил сотрудник.

Напомним, запуск первых и вторых очередей ТЭС постоянно сопровождали различные трудности.

В частности, последние сложности, по сообщениям СМИ, возникли по вине властей Крыма, которые отвечали за готовность сопутствующей инфраструктуры. Из-за чего, во избежание энергодефицита, даже пришлось продлить до конца 2019 года работу мобильных ГТЭС в Крыму общей мощностью на 405 МВт.

В начале декабря госкорпорация «Ростех», которая занимается строительством двух новых крымских электростанций, попросила Минэнерго вновь перенести запуск второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС, на этот раз – с начала декабря на март.

Кроме того, выяснилось, что первые блоки электростанций, о запуске которых «на полную мощность» торжественно объявили 1 октября, всё ещё работали в режиме пусконаладки: они то загружались, то вообще не выдавали мощность.

Причиной переноса второй очереди названа неготовность инфраструктуры для ТЭС, а именно – сети для Симферопольской ТЭС и семь подстанций для подключения энергоблоков. За это отвечает «Крымэнерго».

«Инфраструктурные объекты частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, это зона ответственности местных подрядных организаций», – приводил РБК слова представителя «Технопромэкспорта».

Издание также сообщало, что Минэнерго неоднократно предлагало крымскому правительству передать на федеральный уровень строительство сетевой и газовой инфраструктуры. Однако глава Крыма Сергей Аксёнов «отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан».

Как известно, сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября. Одной из причин переноса сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

Как сообщал «Новый День», по информации Дирекции по управлению ФЦП Крыма, стало известно, что в 2017 году правительством республики сорвано 25 крупных проектов Федеральной целевой программы.

В свою очередь, по данным заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, без малого 40 проектов ФЦП в Крыму полностью сорваны и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры.

Симферополь, Иван Капустин

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