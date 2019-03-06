Крым сбрасывает избытки электроэнергии в бурно развивающийся Краснодарский край

Республика Крым пока не знает, куда пустить энергомощности, произведённые на не введённых ещё до конца в эксплуатацию построенных Москвой Крымских ТЭС.

Сейчас избытки электроэнергии Крым перенаправляет в энергосистему Краснодарского края.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о перетоке энергомощностей с полуострова обратно на материк сообщили в министерстве топлива и энергетики России.

Переизбыток возник в результате окончания комплексных испытаний второго блока Таврической ТЭС.

«В Крыму завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и обеспечивала выдачу в кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности. Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период минимального потребления», – сообщили в министерстве.

Во время испытаний специалисты старались не нарушить электроснабжение потребителей.

«Для этого в ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования Таврической ТЭС выполнены расчеты электроэнергетических режимов крымской энергосистемы с учетом мощности нового объекта генерации», – уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», на Крымском полуострове, после нескольких предварительных торжественных объявлений о запуске, по всей видимости, заработали первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС.

Что касается вторых очередей, то они, по словам представителя «Ростеха», находились в высокой степени готовности.

«Они в сети, выводились на проектные нагрузки. Севастопольская ТЭС уже аттестована «Системным оператором», Симферопольская будет аттестована в ближайшее время. Отметим, что с конца 2018 года обе электростанции уже обеспечивают энергией потребителей Крыма и Севастополя», – заверил сотрудник.

Напомним, запуск первых и вторых очередей ТЭС постоянно сопровождали различные трудности.

В частности, последние сложности, по сообщениям СМИ, возникли по вине властей Крыма, которые отвечали за готовность сопутствующей инфраструктуры. Из-за чего, во избежание энергодефицита, даже пришлось продлить до конца 2019 года работу мобильных ГТЭС в Крыму общей мощностью на 405 МВт.

В начале декабря госкорпорация «Ростех», которая занимается строительством двух новых крымских электростанций, попросила Минэнерго вновь перенести запуск второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС, на этот раз – с начала декабря на март.

Кроме того, выяснилось, что первые блоки электростанций, о запуске которых «на полную мощность» торжественно объявили 1 октября, всё ещё работали в режиме пусконаладки: они то загружались, то вообще не выдавали мощность.

Причиной переноса второй очереди называлась неготовность инфраструктуры для ТЭС, а именно – сети для Симферопольской ТЭС и семь подстанций для подключения энергоблоков. За это отвечало «Крымэнерго».

«Инфраструктурные объекты частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, это зона ответственности местных подрядных организаций», – приводил в 2018 году РБК слова представителя «Технопромэкспорта».

Издание также сообщало, что Минэнерго неоднократно предлагало крымскому правительству передать на федеральный уровень строительство сетевой и газовой инфраструктуры. Однако глава Крыма Сергей Аксёнов «отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан».

Как известно, сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября. Одной из причин переноса сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.03.19

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