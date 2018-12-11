Перенос сроков запуска крымских ТЭС остановил развитие Крыма

Перенос запуска второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС с начала декабря на март из-за срыва графиков строительства не приведёт к серьёзным перебоям с подачей электроэнергии потребителям и не окажет большого негативного эффекта на отопительный сезон 2018-2019 года.

Однако об ускоренном развитии экономики региона, на что надеялись в Кремле после запуска дополнительных мощностей от новых ТЭС, говорить пока не приходится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», последствия переноса окончания строительства электростанций прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов, попытавшись успокоить общественность.

«В целом при сегодняшнем потреблении у нас никаких рисков нет. Отопительный сезон пройдет без приключений, никаких сомнений нет», – заверил Аксёнов.

Вместе с тем, глава Крыма отчасти признал негативный эффект срыва запусков на экономику полуострова: «Наблюдается определенный дефицит развития, из-за чего невозможно быстро обеспечить всем техническое присоединение по электроэнергии».

Между тем, по данным РБК, в правительстве РФ уже заговорили о корректировке всего графика Федеральных целевых программ для полуострова из-за приостановки ключевого объекта ФЦП, от которого критически зависят другие запланированные стройки.

О том, как повлияет перенос окончания строительства ТЭС на график реализации других федеральных программ, Аксёнов не пояснил.

Напомним, тремя годами ранее, на начальном этапе строительства Таврической и Балаклавской ТЭС, президент РФ Владимир Путин заявлял, что генерирующие мощности в Крыму создаются не просто для покрытия дефицита электроэнергии, а с запасом – под скорое и бурное социально-экономическое развитие региона. По всей видимости, мощный рост экономики полуострова вновь откладывается.

Как сообщал «Новый День», причиной переноса второй очереди названа неготовность инфраструктуры для ТЭС, а именно – сети для Симферопольской ТЭС и семь подстанций для подключения энергоблоков. За это отвечает «Крымэнерго».

«Инфраструктурные объекты частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, это зона ответственности местных подрядных организаций», – приводит РБК слова представителя «Технопромэкспорта».

Издание также сообщает, со ссылкой на двух федеральных чиновников и одного крымского, что Минэнерго неоднократно предлагало крымскому правительству передать на федеральный уровень строительство сетевой и газовой инфраструктуры. Однако глава Крыма Сергей Аксёнов «отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан», сообщает РБК.

Напомним, сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября. Одной из причин переноса сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

Недавно, по информации Дирекции по управлению ФЦП Крыма, стало известно, что в 2017 году правительством республики сорвано 25 крупных проектов Федеральной целевой программы.

Симферополь, Иван Капустин

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