Минэнерго России заявило о переносе срока ввода крымских ТЭС

Министерство энергетики России настаивает на переносе сроков ввода в эксплуатацию энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Соответствующие предложения уже переданы федеральному правительству. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день централизованное электроснабжение Крымского полуострова при суммарном потреблении порядка 1 тысячи 280 МВт на 40% обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и на 60% – за счет перетока мощности по энергомосту (до 800 МВт). Еще 270 МВт можно получить за счет солнечной и ветровой генерации. Пуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Однако сроки запуска ТЭС неоднократно переносились. Первоначально введение в эксплуатацию первых блоков обеих ТЭС по 235 мегаватт каждая планировалось в сентябре 2017 года. Потом срок перенесли на 1 декабря, потом на конец года. Задержки возникли из-за санкций: на ТЭС планировалось установить турбины немецкого концерна Siemens, было объявлено о начале переговоров с Ираном. Однако турбины Siemens все-таки попали в Крым, что вызвало крупный скандал: в компании заявили, что не продавали ничего для Крыма – оборудование поставлялось в рамках контракта с ОАО «Технопромэкспорт» для строительства в Тамани. Пока Siemens в суде пытается добиться отмены сделки, в министерстве энергетики РФ заявили, что в Крыму началось строительство главных корпусов и монтаж оборудования Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанций, и первые блоки будут запущены в I квартале 2018 года.

Затем, согласно постановлению правительства РФ, сроки ввода в эксплуатацию первых энергоблоков ТЭС мощностью по 235 МВт наметили на 19 мая 2018 года, пуск вторых запланирован на середину июня. Теперь речь ведется об осени. Причиной переноса называют неготовность сопутствующей инфраструктуры.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 28.04.18

Крым предупредили об аномальной жаре. / На Украине потребовали отдать им Крымский мост. / Во Львове с размахом отметят юбилей эсэсовцев-карателей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»