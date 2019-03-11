«Газпром» легализует турбины Siemens для обновления устаревших ТЭС

Проблемы, возникшие из-за поставок турбин немецкой компании Siemens в Крым, вероятно, скоро закончатся. «Газпром энергохолдинг» может сменить попавшие под санкции «Силовые машины» в совместном предприятии с Siemens. В дальнейшем компания займется полной локализацией производства оборудования, предназначенного для модернизации старых ТЭС.

В настоящее время в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) 35% принадлежит «Силовым машинам», 65% – Siemens, пишет «Коммерсант». По словам источника издания, «Газпром энергохолдинг» уже провел первичные консультации по вхождению в СТГТ. Предполагается, что Siemens выкупит долю «Силмаша», а затем продаст 50% компании «Газпром энергохолдингу».

«Силовые машины» попали под санкции Минфина США в начале прошлого года. Вашингтон посчитал компанию ответственной за поставку турбин Siemens для строительства электростанций в Крыму. Собеседники издания на энергорынке отмечают, что партнерство с подсанкционной компанией «некомфортно» для немецкого производителя.

В том случае, если «Газпром энергохолдинг» сменит «Силмаш», в рамках нового партнерства совместное предприятие сможет достичь полной локализации газовой турбины к концу 2024 года, чтобы та могла использоваться в программе модернизации ТЭС. При этом «Газпром энергохолдинг» станет якорным заказчиком этого оборудования.

Как писал «Новый День», компания Siemens в 2015-2016 года отгрузила турбины, которые позже оказались в Крыму. В компании утверждают, что оборудование предназначалось для проекта в Краснодарском крае, а их доставка в Крым нарушает санкционный режим ЕС. В Siemens также отметили, что поставка прошла без ее ведома, а ответственность за отправку турбин на полуостров лежит на «Техпромэкспорте». В российской компании обвинения отвергли.

Siemens и ООО «Сименс технологии газовых турбин» пытались добиться признания сделки по приобретению турбин недействительной через российские суды и вернуть их. В октябре Верховный суд отказался рассматривать жалобу немецкой компании. Тем временем, прокуратура Гамбурга инициировала расследование против нескольких сотрудников компании Siemens.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

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