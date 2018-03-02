Siemens проиграл еще один суд по крымским турбинам

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу немецкого концерна Siemens и его «дочки» ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) на решение столичного арбитража по спору со структурами «Ростеха» о поставках турбин в Крым.

Как уже сообщал «Новый День», немецкая компания подала иск в отношении «Технопромэкспорта», потребовав запретить монтаж приобретенных у нее турбин и вернуть оборудование в Краснодарский край. В Siemens настаивают, что компания была обманута: якобы изначально турбины покупались для реализации проекта на Тамани, а оказались в Крыму.

В декабре 2017 года в Siemens даже предложили вернуть 150 миллионов евро, полученные в результате сделки. Однако Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск. Также был отклонен и встречный иск структуры «Ростеха» – «Технопромэкспорта», с просьбой признать недействительными пункты договора, которые, по мнению их представителей, нарушают нормы российского права. Жалоба ООО «Сименс технологии газовых турбин» зарегистрирована и будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Рассмотрение состоялось 1 марта. Представители Siemens заявили, что суд первой инстанции вынес ошибочное решение, так как ответчики не оспорили доводы истцов в правовом поле. Юристы структуры «Ростеха» указали, что истцы не предоставили документов в подтверждение своих претензий. В результате апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 02.03.18

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