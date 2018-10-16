Компании Siemens не позволили остановить новые ТЭС в Крыму

Немецкая компания Siemens потерпела неудачу в споре по турбинам для крымских электростанций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу компании на решения нижестоящих судов.

Напомним, 1 октября были запущены первые блоки новых ТЭС в Крыму. Для их строительства использовались турбины, которые в Siemens считают незаконно поставленными и требуют вернуть. В компании утверждают, что оборудование предназначалось для проекта в Краснодарском крае, а их доставка в Крым нарушает санкционный режим ЕС.

В то же время, в структурах Ростеха, к которым предъявлены иски, настаивают на том, что турбины были приобретены на вторичном рынке и модернизированы в России. Требования немецкой компании суды не удовлетворили, посчитав, что оснований для ареста и возврата оборудования нет.

Отметим, что жалоба в Верховный суд был подана в конце августа – на тот момент первые блоки ТЭС планировали запустить в начале сентября. Впоследствии срок был перенесен на октябрь.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 16.10.18

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