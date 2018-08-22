Siemens пытается помешать запуску новых ТЭС в Крыму

В немецкой компании Siemens не оставляют попыток вернуть турбины, установленные на новых ТЭС в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Сименс технологии газовых турбин» обратилось в Верховный Суд России, требуя пересмотреть решения нижестоящих инстанций по делу о турбинах.

Напомним, в Siemens считают, что приобретенные у немецкой компании газовые турбины не могут быть использованы для строительства ТЭС в Симферополе и Севастополе. Так как изначально они предназначались для реализации проекта в Краснодарском крае, а доставка оборудования в Крым нарушает санкционный режим ЕС. В то же время, в структурах Ростеха, к которым предъявляет иски Siemens, утверждают, что турбины были приобретены на вторичном рынке и модернизированы в России. Требования немецкой компании не были удовлетворены, суды посчитали, что оснований для ареста турбин нет.

Стоит отметить, что оспорить решения нижестоящих судебных инстанций в Siemens решили практически перед самым запуском новых ТЭС. Правительство России поручило ввести в эксплуатацию первые блоки Симферопольской и Севастопольской станций 1 сентября. Планируется, что второй блок Севастопольской ТЭС запустят 1 октября, Симферопольской – 1 ноября.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 22.08.18

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