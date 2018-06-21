Строительство новых ТЭС в Крыму завершено

В Севастополе и Симферополе завершили этап строительно-монтажных работ на новых ТЭС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на электростанциях настраивают оборудование. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Замглавы министерства накануне лично посетил Балаклавскую и Таврическую ТЭС и заслушал доклады подрядчиков о проведении работ.

Напомним, правительство РФ поручило ввести в эксплуатацию первые блоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС 1 сентября. Второй блок Севастопольской ТЭС запустят 1 октября, Симферопольской – 1 ноября. До этого планировалось, что энергоблоки будут введены в эксплуатацию в середине мая, а вторые блоки запустят в июне.

Одной из причин срыва сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры. О подготовке инфраструктуры к запуску первых блоков новых ТЭС в «Крымэнерго» сообщили в конце мая. Госпредприятие провело реконструкцию своих энергообъектов, а также построило новые.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 21.06.18

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