В Siemens рассказали о прокурорском расследовании в ФРГ из-за крымских турбин

Прокуратура Гамбурга проводит расследование против нескольких сотрудников компании Siemens в связи с поставкой турбин в Крым, сообщили в пресс-службе российского офиса компании. «Прокуратура инициировала расследование в отношении сотрудников Siemens, связанное с нарушением крымского эмбарго. Согласно имеющимся данным, следствие ведется в отношении отдельных лиц, а не всей компании», – сказали в Siemens.

Как передает РБК, производитель турбин с самого начала расследования сотрудничает с силовиками. Там также попросили отнестись с пониманием к тому, что в компании не могут комментировать ход расследования. Прокуратура подозревает трех граждан Германии в причастности к поставке семи турбин в Крым в обход санкций. Старший прокурор Карстен Ринио отказался назвать их имена. Расследование проводится в Гамбурге, в связи с тем, что именно из порта этого города турбины отправились в Крым.

Как писал «Новый День», компания Siemens в 2015-2016 года отгрузила турбины, которые позже оказались в Крыму. В немецкой компании утверждают, что поставка прошла без ее ведома, а ответственность за отправку турбин в Крым лежит на «Техпромэкспорте». В российской компании обвинения отвергли.

Siemens и ООО «Сименс технологии газовых турбин» пытались добиться признания сделки по приобретению турбин недействительной через российские суды и вернуть их. В октябре Верховный суд отказался рассматривать жалобу немецкой компании.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 30.11.18

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