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В Германии в результате столкновения товарных поездов погиб человек

В Германии столкнулись два товарных поезда. По предварительным данным, погиб один человек.

Авария на железной дороге произошла рано утром в Мюнхене. От удара два вагона сошли с рельсов и упали с моста на автодорогу. Сообщается об одном погибшем.

В ликвидации последствий аварии принимали участие более 60 пожарных и сотрудников других экстренных служб. Правоохранительные органы устанавливают причину произошедшего.

Ранее в этот же день в Англии произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате один человек погиб, несколько десятков получили различные травмы.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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