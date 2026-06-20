В Германии в результате столкновения товарных поездов погиб человек

В Германии столкнулись два товарных поезда. По предварительным данным, погиб один человек.
Авария на железной дороге произошла рано утром в Мюнхене. От удара два вагона сошли с рельсов и упали с моста на автодорогу. Сообщается об одном погибшем.
В ликвидации последствий аварии принимали участие более 60 пожарных и сотрудников других экстренных служб. Правоохранительные органы устанавливают причину произошедшего.
Ранее в этот же день в Англии произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате один человек погиб, несколько десятков получили различные травмы.
Берлин, Зоя Осколкова
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