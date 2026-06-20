В Англии столкнулись два пассажирских поезда

В Англии произошло столкновение двух пассажирских поездов. По предварительной информации, один человек погиб, несколько десятков получили различные травмы.

Авария произошла недалеко от Бедфорда на юге Англии. По неизвестной причине два пассажирских поезда оказались на одном пути и столкнулись.

Британские СМИ сообщают, что машинист одного из составов получил смертельные травмы. Кроме того, 89 человек пострадали, 11 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы и сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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