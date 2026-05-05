В Германии автомобиль врезался в группу людей на остановке

В центре Лейпцига автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. В результате два человека погибли, еще 20 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

ДТП произошло на площади Аугустусплац, неподалеку от пересечения с улицей Гриммаишештрассе. Машина съехала на пешеходную зону и на большой скорости врезалась в людей на остановке.

Погибли два человека, еще 20 получили различные травмы.

Водителя задержали, уточняется, что он гражданин Германии. Проводится расследование. По одной из версий, поводом для преступления мог послужить конфликт.

