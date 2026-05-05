российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 мая 2026, 11:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Германии автомобиль врезался в группу людей на остановке

В центре Лейпцига автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. В результате два человека погибли, еще 20 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

ДТП произошло на площади Аугустусплац, неподалеку от пересечения с улицей Гриммаишештрассе. Машина съехала на пешеходную зону и на большой скорости врезалась в людей на остановке.

Погибли два человека, еще 20 получили различные травмы.

Водителя задержали, уточняется, что он гражданин Германии. Проводится расследование. По одной из версий, поводом для преступления мог послужить конфликт.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Германия

США могут вывести весь свой военный контингент из Европы – Писториус / В Германии 12 человек пострадали от взрыва петарды в поезде / В Болгарии женщина изрезала ножом четырех граждан Германии / Россияне в Германии сталкиваются с блокировкой счетов / В Германии бизнесмена подозревают в 900 нарушениях санкций против России / В Арктике вышедший на помощь судну немецкий ледокол застрял во льдах / Евродепутат призвала вернуть золотой запас Германии из США / Германия объявила о выдворении сотрудника российского посольства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Германия, Европа,