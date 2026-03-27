В Болгарии женщина изрезала ножом четырех граждан Германии

В Болгарии задержали женщину, которая напала на граждан Германии. Об этом сообщают местные СМИ.

Два нападения произошли в центре столицы в четверг вечером. Сначала были ранены двое мужчин, через 15 минут поступило сообщение о пострадавших девушках.

Полиция задержала 39-летнюю женщину, которую подозревают в нападении с ножом. Ее мотивы устанавливаются.

Все пострадавшие – граждане Германии. Отмечается, что они были госпитализированы с не опасными для жизни ранениями.

София, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube