СМИ сообщили о недовольстве чиновников ЕС «одержимой властью» фон дер Ляйен

Чиновников Евросоюза отталкивает стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сосредоточила в своих руках принятие всех ключевых решений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, фон дер Ляйен «одержима демонстрацией того, что она главная». Такой подход оттолкнул многих высокопоставленных чиновников. «Сплоченная команда» советников фон дер Ляйен управляет повседневной работой ЕК, а сама она отодвигает на второй план почти всех, кроме ближайшего круга.

В результате небольшая команда осуществляет микроменеджмент огромной организации, что перегружает офис и отвлекает от основных экономических обязанностей, из-за чего кампания по возрождению проекта ЕС частично терпит неудачу. Нежелание фон дер Ляйен делегировать полномочия затягивают принятие важных решений, а внутри Еврокомиссии зреет недовольство. Члены организации чувствуют себя «отстраненными» от работы, пока ключевые решения исходят от команды главы ЕК.

«Фон дер Ляйен может быть самым влиятельным президентом Комиссии, которого когда-либо знал ЕС», – цитирует агентство управляющего директора по Европе в Eurasia Group Муджтабы Рахмана. По его словам, недовольство фон дер Ляйен растет, а сама ее команда, пусть и «доверенная», но сильно перегруженная работой. «Мы видим все больше ошибок со стороны ее небольшой группы чиновников, а также растущее и все более враждебное сопротивление со стороны столиц стран ЕС», – заключил Рахман.

Урсула фон дер Ляйен заняла пост главы ЕК в декабре 2019 года и была переизбрана в 2024 году.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

