США могут вывести весь свой военный контингент из Европы – Писториус

Европе придется взять на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя решение США вывести 5000 американских военнослужащих из Германии. Он подчеркнул, что в перспективе Вашингтон может полностью вывести из Европы свои войска.

По словам Писториуса, Германия находится на правильном пути: бундесвер расширяет штат, ускоряет закупки вооружений и строительство инфраструктуры.

Министр оценил число американских военных, дислоцированных в ФРГ, в 40 тысяч человек, передает «Интерфакс». Глава Минобороны убежден, что военное присутствие США в Европе, особенно в Германии, служит интересам как европейцев, так и самому Вашингтону. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона о выводе войск было вполне ожидаемым.

Тем временем, как сообщает агентство Bloomberg, Германия готовит гражданскую инфраструктуру к возможной войне, несмотря на нехватку средств в бюджете бундесвера. В частности, идет модернизация крупнейшего автомобильного терминала Европы в порту Бремерхафена стоимостью €1,35 млрд, после которой логистический центр смогут использовать для переброски 60-тонных танков Leopard. Государственных средств на этот проект, однако, не хватает, в связи с чем власти активно ищут поддержку у частного сектора.

Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США выведут из Германии 5000 военнослужащих в течение следующих шести-двенадцати месяцев. Это решение было принято после тщательного анализа дислокации сил и потребностей на театрах военных действий, уточнил он. До этого американский лидер Дональд Трамп объявил, что США «изучают и рассматривают» возможность сокращения численности войск в ФРГ. Заявление прозвучало после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил американских чиновников во вступлении в войну против Ирана без четкой стратегии, заявив, что «все это дело, мягко говоря, непродуманно».

Польский премьер Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией решение о выводе из Германии части военного контингента США. Он отметил, что наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не внешние враги, а «продолжающееся разрушение» НАТО. «Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал Туск в X.

Берлин, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

