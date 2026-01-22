Германия объявила о выдворении сотрудника российского посольства. Из заявления МИД РФГ следует, что причиной стали обвинения дипломата из РФ в шпионаже.
«Мы вызвали российского посла в МИД ФРГ и проинформировали его, что решили выслать из страны сотрудника, который занимался шпионажем в пользу России», – говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства, которое приводит «Интерфакс».
Посольство России в ФРГ подтвердило, что глава диппредставительства Сергей Нечаев действительно был вызван в МИД Германии в связи с задержанием женщины, подозреваемой в осуществлении шпионской деятельности в интересах РФ.
«Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ «шпиономании», указали на абсурдность предъявляемых нам претензий», – подчеркивается в заявлении российской дипмиссии, опубликованной в официальном телеграм-канале.
«Дали понять, что недружественные действия Берлина не останутся без ответа», – подчеркнули в посольстве РФ в ФРГ.
Берлин, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2026, РИА «Новый День»