Германия объявила о выдворении сотрудника российского посольства. Из заявления МИД РФГ следует, что причиной стали обвинения дипломата из РФ в шпионаже.

«Мы вызвали российского посла в МИД ФРГ и проинформировали его, что решили выслать из страны сотрудника, который занимался шпионажем в пользу России», – говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства, которое приводит «Интерфакс».

Посольство России в ФРГ подтвердило, что глава диппредставительства Сергей Нечаев действительно был вызван в МИД Германии в связи с задержанием женщины, подозреваемой в осуществлении шпионской деятельности в интересах РФ.

«Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ «шпиономании», указали на абсурдность предъявляемых нам претензий», – подчеркивается в заявлении российской дипмиссии, опубликованной в официальном телеграм-канале.

«Дали понять, что недружественные действия Берлина не останутся без ответа», – подчеркнули в посольстве РФ в ФРГ.

Берлин, Анастасия Смирнова

