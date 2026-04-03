В Германии 12 человек пострадали от взрыва петарды в поезде

В Германии мужчина в маске взорвал петарду в вагоне поезда и угрожал устроить теракт. Об этом сообщило полицейское управление немецкого округа Рейн-Зиг.
20-летний мужчина применил пиротехнику в вагоне скоростного поезда. При задержании у него обнаружили нож. Мотивы нападавшего устанавливаются.
В результате легкие травмы получили 12 человек, один из них доставлен в больницу в Бонне. Из поезда эвакуировали 180 человек.
На месте работают криминалисты. Расследование продолжается.
Берлин, Зоя Осколкова
