В Германии 12 человек пострадали от взрыва петарды в поезде

В Германии мужчина в маске взорвал петарду в вагоне поезда и угрожал устроить теракт. Об этом сообщило полицейское управление немецкого округа Рейн-Зиг.

20-летний мужчина применил пиротехнику в вагоне скоростного поезда. При задержании у него обнаружили нож. Мотивы нападавшего устанавливаются.

В результате легкие травмы получили 12 человек, один из них доставлен в больницу в Бонне. Из поезда эвакуировали 180 человек.

На месте работают криминалисты. Расследование продолжается.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube