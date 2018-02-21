Siemens настаивает на возвращении «крымских» турбин

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению апелляционную жалобу ООО «Сименс технологии газовых турбин» на отказ в иске к структурам «Ростеха». Напомним, «дочка» Siemens требует вернуть турбины, использованные для электростанций, строящихся в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», немецкая компания подала иск в отношении «Технопромэкспорта», потребовав запретить монтаж приобретенных у нее турбин и вернуть оборудование в Краснодарский край. В Siemens настаивают, что компания была обманута: якобы изначально турбины покупались для реализации проекта на Тамани, а оказались в Крыму.

В декабре 2017 года в Siemens даже предложили вернуть 150 миллионов евро, полученные в результате сделки. Однако Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск. Также был отклонен и встречный иск структуры «Ростеха» – «Технопромэкспорта», с просьбой признать недействительными пункты договора, которые, по мнению их представителей, нарушают нормы российского права. Жалоба ООО «Сименс технологии газовых турбин» зарегистрирована и будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Предполагается, что слушания начнутся в марте.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 21.02.18

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