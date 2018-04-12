Олигарх Мордашов запросился в Крым – обещает заткнуть за пояс Siemens

России необходимо отказаться от сотрудничества с компанией Siemens и использовать газовые турбины отечественного производства. По мнению председателя совета директоров компании «Силовые машины» Алексея Мордашова, это позволит избежать новых скандалов и претензий иностранных организаций из-за решения властей России использовать заказанное оборудование в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мордашов уверен, что с разработкой турбин может справиться возглавляемая им компания. При этом он подчеркнул, что «Силовые машины» готовы взять на себя лишь половину расходов, и предложил использовать государственно-частное партнерство в освоении технологии газовых турбин.

Также он запросил у правительства России поддержку, посетовав на санкции США, введенные против компании в январе этого года: «Прежде всего, конечно, это поддержка в доступе на рынки – как на российский, так и на зарубежный. Очевидно, что для нас зарубежные проекты стали гораздо более сложными. Доступ на зарубежный рынок, мы надеемся, не закрылся, но стал гораздо более трудным», – цитирует обращение Мордашова к премьер-министру Дмитрию Медведеву «Интерфакс».

Как уже сообщал «Новый День», немецкая компания подала иск в отношении «Технопромэкспорта», потребовав запретить монтаж приобретенных у нее турбин и вернуть оборудование в Краснодарский край. В Siemens настаивают, что компания была обманута: якобы изначально турбины покупались для реализации проекта на Тамани, а оказались в Крыму. Тем не менее, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отказал «Сименс технологии газовых турбин» в иске к структурам Ростеха.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 12.04.18

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