Аукнулись крымские турбины: в России готовы отказаться от услуг Siemens

Судебные тяжбы и санкции, инициированные Siemens из-за использования поставленных турбин для новых ТЭС в Крыму, могут стать поводом для России отказаться от сотрудничества с немецкой компанией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве РФ недовольны постоянными ограничениями концерна на работу с российскими компаниями.

«Как мы можем дальше с Siemens работать, после того что Siemens сделал, введя, по сути, против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению. Мы с ними все равно работаем, потому что считаем, что есть время исправиться у коллег. И надеемся на такое исправление, но нельзя злоупотреблять доверием», – цитируют «РИА Новости» вице-премьера Аркадия Дворковича.

Как уже сообщал «Новый День», накануне председатель совета директоров компании «Силовые машины» Алексей Мордашов предложил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву отказаться от сотрудничества с Siemens и использовать газовые турбины собственного производства. При этом он предложил использовать государственно-частное партнерство в освоении технологии.

Напомним, строительство новых ТЭС в Симферополе и Севастополе обернулось международным скандалом. Немецкая компания подала иск в отношении «Технопромэкспорта», потребовав запретить монтаж приобретенных у нее турбин и вернуть оборудование в Краснодарский край. В Siemens настаивают, что компания была обманута: якобы изначально турбины покупались для реализации проекта на Тамани, а оказались в Крыму. Тем не менее, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отказал «Сименс технологии газовых турбин» в иске к структурам Ростеха.

В то же время, скандал привел к включению в санкционный список Евросоюза замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, директора департамента Минэнерго РФ Евгения Грабчака и гендиректора ОАО «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилку. Также ограничения коснулись трех компаний, являющихся партнерами Siemens в России.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.04.18

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