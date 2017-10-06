Siemens продолжает настаивать на аресте «крымских» турбин через суд

Скандал вокруг поставок в Крым немецких турбин для строящихся на полуострове ТЭС продолжается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», производитель оборудования немецкая компания Siemens подала в девятый арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда российской столицы арестовать поставленные в Крым 4 газотурбинные установки. Слушания пройдут 16 октября.

Как уже сообщал «Новый день», 10 июля Siemens подал в суд на «Технопромэкспорт» и «Сименс технологии газовых турбин», потребовав возвращения турбин из Крыма.

Немецкий концерн подозревает, что в Крым было перенаправлено оборудование, сделанное по немецкой технологии. Siemens поддерживает антироссийские санкции и «переживает» за свою репутацию в связи с «крымской» историей.

Еще в июле 2015 года компания выпустила официальное заявление, в котором опровергла распространяемые СМИ обвинения в том, что она якобы заключила контракт с российским «Технопромэкспортом» на поставку оборудования для электростанций в Крыму, указав, что упоминавшиеся прессой турбины, по ее сведениям, не предназначены для установки на полуострове.

В Госкорпорации «Ростех», в которую входит «Технопромэкспорт», настаивают, что для крымских электростанций компания приобрела четыре комплекта газовых турбин на вторичном рынке и провела их модернизацию, необходимую для соответствия требованиям проекта.

А министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием зарубежных элементов.

Напомним, что настоящее время на полуострове идет строительство двух газовых ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод станций в эксплуатацию намечен на 18 июня 2018 года.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 06.10.17

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